Помощник мошенников из Кемерово вернет жительнице Карелии деньги

Сотрудники карельской прокуратуры помогли местной жительнице составить иск о взыскании с владельца банковского счета неосновательного обогащения, сообщили в ведомстве.

По информации источника, мошенники убедили жительницу Петрозаводска перевести деньги на «безопасный счет» для декларирования и защиты от уголовного преследования. Потерпевшая перевела 90 тысяч рублей жителю Кемерово, который предоставил мошенникам сведения о своем банковском счете для дальнейшего вывода денежных средств.

Суд постановил взыскать 90 тысяч рублей в пользу потерпевшей с жителя Кемерово.

