27 декабря 2025, 11:43
Помощник мошенников из Кемерово вернет жительнице Карелии деньги
Петрозаводчанке вернут 90 тысяч рублей по решению суда
Фото: «Петрозаводск говорит»
Сотрудники карельской прокуратуры помогли местной жительнице составить иск о взыскании с владельца банковского счета неосновательного обогащения, сообщили в ведомстве.
По информации источника, мошенники убедили жительницу Петрозаводска перевести деньги на «безопасный счет» для декларирования и защиты от уголовного преследования. Потерпевшая перевела 90 тысяч рублей жителю Кемерово, который предоставил мошенникам сведения о своем банковском счете для дальнейшего вывода денежных средств.
Суд постановил взыскать 90 тысяч рублей в пользу потерпевшей с жителя Кемерово.
