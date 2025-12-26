Гендиректор КЭО прокомментировал предписание ФАС

Накануне в СМИ появилась информация о том, что ФАС России вынесло предписание КЭО на исключение из доходов компании 661 млн рублей - как необоснованные экономические расходы. Директор компании Александр Федоричев пояснил, что с решением антимонопольной службы они согласны, схема, когда для транспортировки мусора используются компании-посредники, ликвидирована. Тем не менее с учетом текущих расходов: повышение стоимости топлива, индексация заработной платы сотрудникам и другое, компания обратилась в суд, чтобы получить особую схему урегулирование этого вопроса. Александр Федоричев рассказал, что списание данной суммы из дохода компании приведет к резкому скачку роста тарифов. Судебное решение может позволить решить этот вопрос более щадящими способами.

При установлении тарифа на 2026 год уже учтено снятие из выручки предприятия 220,5 млн рублей. За счёт этого тариф в будущем году, единственный из всех тарифов на коммунальные услуги, не вырастет и составит в многоквартирных домах 103,77 руб., в индивидуальных жилых домах 93,76 руб. на 1 человека.

Что касается раздельного сбора отходов, то он пока в Петрозаводске, где с площадок увезли желтые контейнеры, работает по новой схеме. В карельской столице три экостанции: у супермаркетов на Комсомольском проспекте, улице Казарменской и Ленинградской. Географию экостанций будут расширять, раздельный сбор ТКО будет развиваться, обещает новый гендиректор КЭО.

Петрозаводчане уже могли заметить, что в городе идет замена контейнерных площадок. За свой счет КЭО поменяет 105 таких площадок и более 1200 контейнеров для сбора отходов.

Депутат Заксобрания Карелии Марина Гуменников в проекте «От первого лица» рассказала о законопроектах в сфере мусорной реформы и взаимодействии с КЭО. Но самое главное, уверена она, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. И отметила, когда люди во дворе объединяются, активно работают с УК, там всегда порядок.

С новым чистым годом!