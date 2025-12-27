В Якутске под лед провалилась машина, есть погибшие

В Якутске автомобиль провалился под лед на реке Лена. В салоне находились восемь человек, в том числе один ребенок. Пять выбрались самостоятельно, трое остались в машине, включая ребенка. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на региональное МЧС.

По информации источника, происшествие случилось при выезде на лед в несанкционированном месте, в районе слива сточных вод в протоку реки Лена.

Уточняется, что на месте происшествия работают водолазы, с пострадавшими — психолог. Всего задействованы 20 специалистов экстренных служб и семь единиц техники.