Молодая петрозаводчанка осталась без денег после странного разговора

В полицию Петрозаводска обратилась 30-летняя жительница города. Она рассказала о том, что стала жертвой нестандартной схемы мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснила потерпевшая, ей позвонила якобы работница почты, которая сообщила, что на ее имя поступило заказное письмо, но произошла ошибка, и нужно проверить данные. Петрозаводчанка установила приложение почты и увидела там уведомление о новом письме. При этом собеседница предложила ей дополнить информацию о себе и перевела в некий чат с техподдержкой. Женщина стала действовать по указаниям, высланным ей в переписке. Затем ее каким-то образом убедили перевести свои накопления - 485 тысяч рублей - на сторонние счета.

По факту мошенничества, совершенного в крупном размере, возбуждено уголовное дело. Выясняются обстоятельства случившегося.

