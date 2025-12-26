Жителя Карелии осудили и лишили мобильного телефона

37-летнего жителя Олонецкого района приговорили к четырём годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за преступления в наркосфере. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.

Мужчину признали виновным в пособничестве в покушении на незаконный сбыт наркотических средств и незаконном хранении без цели сбыта наркотических средств, совершённом в значительном размере.

По информации источника, весной этого года местный житель по просьбе своего знакомого предоставил ему информацию о покупателе наркотиков, тем самым оказав содействие в совершении преступления. Продавец запрещённых веществ был задержан.

Во время обыска в доме подсудимого сотрудники полиции обнаружили и изъяли наркотическое средство в значительном размере, которое он хранил для личного потребления.

Преступнику дали срок, а также суд конфисковал в доход государства его мобильный телефон, который использовался для совершения преступлений.