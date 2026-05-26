Элиссан Шандалович дал напутствия выпускникам Медвежьегорской школы

26 мая председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович принял участие в торжественной линейке последнего звонка в медвежьегорской школе имени Александра Фанягина.

Спикер парламента поздравил одиннадцатиклассников с окончанием учёбы, поблагодарил родителей и учителей и вручил первым учителям выпускников Благодарственные письма Заксобрания.



Ребята, в вашем сердце навсегда останутся прекрасные школьные годы, дорогие учителя и школьные друзья. Я желаю вам смело двигаться по жизни вперед, чтобы все проблемы, которые будут возникать во взрослой жизни, легко решались, и конечно, успешной сдачи экзаменов. Всё обязательно у вас получится,

— сказал Шандалович.

Он отметил, что в Карелии созданы все условия для самореализации, и призвал выпускников, которые уедут на учёбу в другие регионы, обязательно возвращаться в республику.



В этом учебном году в Карелии последний звонок прозвучит для 10 369 выпускников девятых и одиннадцатых классов.