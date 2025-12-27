Жителям Карелии рассказали, как выбрать мандарины

В преддверии новогодних праздников в республиканском Минпромторге рассказали, на что обращать внимание при выборе мандаринов.

По информации источника, плоды должны иметь однородную окраску, характерный аромат и упругую структуру. Качественная кожура, как правило, легко отделяется от мякоти. Не стоит покупать мандарины с признаками деформации, гнили или плесени.

Зелёные листья у плодоножки не всегда являются индикатором свежести продуктов. Более светлые плоды могут иметь кислинку.

В министерстве рекомендовали приобретать цитрусовые только в стационарных торговых объектах с информационной вывеской. У продавца на продукцию должны быть документы, подтверждающие её качество и безопасность. Персонал торговой точки должен иметь действующие медицинские книжки.

Перед употреблением все фрукты тщательно вымыть.

