Жителям Карелии дали советы по выбору красной икры

Красная икра — одно из популярных и любимых многими лакомств на Новый год. Как выбрать качественный и безопасный продукт к праздничному столу, рассказали в республиканском Роспотребнадзоре.

Не следует приобретать красную икру с рук и в местах несанкционированной торговли. Рекомендуется внимательно изучать этикетку, где должны обязательно содержаться сведения о наименовании с указанием названия рыбы, из которой была изъята икра, дата изготовления и дата фасовки, срок годности, условия хранения, информация о составе и пищевой ценности продукции, наименование и место нахождения изготовителя или фамилия, имя, отчество и место нахождения индивидуального предпринимателя-изготовителя, наименование и место нахождения уполномоченного изготовителем лица (при наличии), наименование и место нахождения импортера.

Если икра находится в жестяной банке, то крышка не должна проминаться и быть вздутой. Икра должна заполнять баночку полностью.

Икринки натурального продукта мелкие, рассыпчатые и цельные, не имеют пленок и трещинок. Если икра истекает соком, а икринки «сдувшиеся», вероятно, икру уже размораживали. Натуральные икринки имеют ядро и лопаются при слабом нажатии, а искусственные — однородны, оболочка более жесткая и лопается с трудом.

Хранить икру следует согласно условиям, указанным на упаковке.

