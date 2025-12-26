Педагог по вокалу много лет совращала своих учениц в российском городе

Суд в Москве приговорил к 13 годам лишения свободы 45-летнюю педагога по вокалу, виновную в педофилии. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на Baza.

По информации источников, женщина несколько лет развращала маленьких девочек в театральной студии. На заседаниях она уверяла, что инициаторами сексуальных связей были сами дети.

Первые близкие отношения с воспитанницей у педагога начались в 2017 году. Женщина якобы пыталась поддержать ребенка из-за развода родителей, а 10-летняя девочка в нее влюбилась и сама просила об интимной близости. Сейчас потерпевшая проходит психиатрическую терапию, говорится в публикации.

В совращении детей педагога заподозрили коллеги и написали заявление в полицию.