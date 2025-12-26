26 декабря 2025, 20:00
Белый мрамор покрыл карельское озеро
В Пряжинском районе водоем сковал мраморный лед
Фото: Степан Ефремов
Необычной красоты лед образовался на лесной ламбушке в Пряжинском районе. Степан Ефремов, который сделал снимок этого природного чуда, предположил, с чем оно связано:
«Первый лед разбило волной, прибило к берегу, а потом опять схватило морозом, и образовался другой лед. Его толщина — сантиметров 10. Как -то так».
Это природное явление произошло на фоне нестабильной погоды. Не успели жители привыкнуть к приближению зимних температур, как погода вновь начала преподносить сюрпризы: после кратковременного похолодания, вызванного арктическим вторжением, циклон с Атлантики принес с собой более теплый воздух, а теперь ожидаются сильные снегопады.