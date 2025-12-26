Белый мрамор покрыл карельское озеро

Необычной красоты лед образовался на лесной ламбушке в Пряжинском районе. Степан Ефремов, который сделал снимок этого природного чуда, предположил, с чем оно связано:

«Первый лед разбило волной, прибило к берегу, а потом опять схватило морозом, и образовался другой лед. Его толщина — сантиметров 10. Как -то так».

Это природное явление произошло на фоне нестабильной погоды. Не успели жители привыкнуть к приближению зимних температур, как погода вновь начала преподносить сюрпризы: после кратковременного похолодания, вызванного арктическим вторжением, циклон с Атлантики принес с собой более теплый воздух, а теперь ожидаются сильные снегопады.