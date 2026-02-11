11 февраля 2026, 13:30
Еще одного погибшего бойца похоронят 12 февраля в Карелии
Погибшего в ходе специальной военной операции Андрея Нечаева в последний путь проводят в Костомукше
фото VK-страница Александра Дмитриева
На севере Карелии простятся еще с одним участником специальной военной операции. 12 февраля в Костомукше в последний путь проводят Андрея Нечаева. Погибшего бойца похоронят на воинском захоронении, сообщил глава Костомукши Александр Дмитриев.
«Вынужден сообщить об очередной утрате с фронта. В ходе специальной военной операции погиб Нечаев Андрей. Выражаю искренние соболезнования семье и всем, кто знал Андрея. Вечный покой Герою Отечества!» - написал Дмитриев.
12 февраля в Костомукше простятся с Павлом Шабловским.