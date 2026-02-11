Еще одного погибшего бойца похоронят 12 февраля в Карелии

На севере Карелии простятся еще с одним участником специальной военной операции. 12 февраля в Костомукше в последний путь проводят Андрея Нечаева. Погибшего бойца похоронят на воинском захоронении, сообщил глава Костомукши Александр Дмитриев.

«Вынужден сообщить об очередной утрате с фронта. В ходе специальной военной операции погиб Нечаев Андрей. Выражаю искренние соболезнования семье и всем, кто знал Андрея. Вечный покой Герою Отечества!» - написал Дмитриев.

12 февраля в Костомукше простятся с Павлом Шабловским.