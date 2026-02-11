Житель Петрозаводска пострадал от рук своей родственницы

В полицию Петрозаводска обратился мужчина, который живет в Сулажгоре. Он рассказал, что кто-то украл его мобильный телефон, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что дома у потерпевшего собралась компания, люди выпивали. Под подозрение попала родственница мужчины. Оказалось, что она забрала мобильник, когда хозяин ненадолго отлучился. Через несколько дней она узнала, что ее ищет полиция, и вернула гаджет через знакомых.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело о краже. Ей грозит наказание вплоть до лишения свободы.

Ранее сообщалось о том, что нехорошая ссылка оставила без денег жительницу Петрозаводска.