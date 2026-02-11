Отделение почты в поселке закрыли, пенсионеры не могут оплатить счета

В пряжинском поселке с января закрыто отделение почты, на дверях замок, работника отправили в отпуск. Вместо стационарного отделения почты в поселок пустили мобильную почту, людям привезли пачки газет и ворох квитанций, но вот оплатить услуги тут же на месте оказалось невозможно – передвижная почта оказалась не оборудована платежным терминалом. О проблемах с услугами почты в поселке Кинелахта рассказали в соцсети.

«А где в Кинелахте можно выписать газ, перевести деньги на мобильный телефон, заплатить счета? Все эти услуги более востребованы, чем удобный банк-онлайн. Почему в почтовой машине нет терминала? Иначе это не передвижная почта, а обычная доставка с нарушением сроков за наши деньги»,

- задают вопросы в сообществе «Кинелахта – меж двух озер».

Старое здание почтовой связи аварийное, ремонтировать его нерентабельно, но и другого помещения нет.

«Местная администрация по сути оставила пенсионеров Кинелахты один на один со своими проблемами. Как доехать до соседнего села или в райцентр? Как оплачивать все счета?» - продолжают задавать вопросы в паблике.

В качестве возможного варианта решения проблемы в сообществе предложили поставить в магазине компьютер почты. Но для этого нужно и разрешение владельца торговой точки, и согласие руководства почты.

