Петрозаводск обозначил свою стратегию на ближайшие девять лет

Текст: Елена Малишевская, фото: Александра Сухова

19 декабря на сессии Петрозаводского городского совета депутаты проголосовали за утверждение «Стратегии социально-экономического развития Петрозаводского городского округа до 2034 года». Это любопытный документ, в основу которого легла научно-исследовательская работа Карельского филиала РАНХиГС. В «Стратегии-2034» есть не только планы и векторы развития, но и анализ основных демографических, социальных и экономических показателей. Почитаем вместе.

Петрозаводск включен в единый перечень опорных населенных пунктов Российской Федерации как административный центр субъекта федерации. Характеризуется высоким уровнем урбанизации территории и концентрацией населения Карелии.

В Петрозаводске на начало 2025 года проживали 234577 человек, или 45,2 % общей численности населения Республики Карелия. Общая площадь территории городского округа составляет 12,88 тыс. га (без акватории Онежского озера).

Средний возраст жителей города составляет 41,2 года (мужчин - 37,6, женщин - 44). На начало 2024 года в городе проживали 89,4 тыс. человек пенсионного возраста (37,9 % всего населения города). С 2010 число пенсионеров росло, с 2020 года, после проведения пенсионной реформы, эта цифра стала уменьшаться.

Постепенно снижается численность населения в трудоспособном возрасте, на начало 2025 года в городе проживало 135 тысяч человек данной категории, что почти на 20% меньше, чем в 2014 году. По мнению аналитиков, снижению численности населения трудоспособного возраста способствует близость крупного мегаполиса – Санкт-Петербурга, который является центром притяжения мигрантов, в том числе из столицы Карелии. Такая ситуация, считают ученые, требует проведения взвешенной политики в сфере занятости и миграции населения, особенно молодежи.

Среднемесячная номинальная заработная плата в Петрозаводске в 2024 году составляла 80,9 тыс. руб., что на 9 % выше, чем в среднем по республике (74,2 тыс. руб.), но почти в 1,6 раза меньше, чем в Санкт-Петербурге (130,7 тыс. руб).

С 2010 года в столице Карелии она выросла в 3,5 раза, но в реальном исчислении только на 44 процента. Сохраняется тенденция опережения роста стоимости жизни по сравнению с динамикой роста реальных доходов населения города. Сохраняется и высокая дифференциация заработной платы по видам экономической деятельности: максимальная зарплата выплачивается в сфере добычи полезных ископаемых (117 716,4 руб.), и превосходит минимальную - в сфере деятельности гостиниц и предприятий общественного питания (51 487,2 руб.) в 2,3 раза.

На начало 2025 года в Петрозаводском городском округе действовали 10 394 предприятия и 8 607 индивидуальных предпринимателей. С 2010 года число предприятий в городе сократилось на 27,4 процента, а число индивидуальных предпринимателей выросло на 12,6 процента. В столице республики сосредоточено больше половины всех предприятий и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в регионе.

На начало 2025 года больше всего предприятий – около 21 процента - занимались оптовой и розничной торговлей, ремонтом автотранспортных средств и мотоциклов, 13 процентов работали в сфере строительства, и 7 - в обрабатывающих производствах. В целом происходит постепенная трансформация структуры экономики города, удельный вес предприятий сферы услуг увеличивается.

Петрозаводск зафиксировал заметный прирост туристического потока за минувшие годы. Так, если в 2018 году количество туристов, въехавших на территорию Петрозаводского городского округа и размещенных в гостиницах, составляло порядка 250 тысяч человек, то спустя шесть лет, в 2024 году, эта цифра увеличилась практически в два раза и достигла отметки в 511,7 тысячи туристов. В Петрозаводске находятся более 100 объектов размещения, количество койко-мест превышает 3 400 единиц. Занятость населения в индустрии туризма также существенно возросла: если в 2018 году отрасль обеспечивала работой примерно 1400 жителей Петрозаводска, то к 2024 году численность сотрудников туриндустрии выросла до 2487 человек. Средний срок проживания гостей города в гостиничных объектах составляет 2,4 дня.

В муниципальных образовательных организациях Петрозаводска работают 4195 педагогических работников, из них в школах – 2 323 чел., в детских садах – 1 759 чел., в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования – 113 чел. Сохраняется дефицит педагогических кадров (около 140 человек).

Составители документа насчитали в нашем городе 607 спортивных сооружений. Сеть учреждений культуры включает в себя четыре профессиональных театра, 21 библиотеку, три музея, выставочные и экспозиционные центры, медиацентр и другие.

Аналитики приводят различные таблицы: как выглядит Петрозаводск на фоне других российских городов, и какое место мы занимаем в рейтингах. Честно говоря, не очень мы выглядим. Так по уровню зарплат столица Карелии занимает 67 место из 100, а по индексу качества городской среды и вовсе 249 место из 360. В рейтинге городов России по качеству общественного транспорта, составляемом Центром компетенций по моделированию транспортных потоков и транспортному планированию (ООО «Cиметра групп»), Петрозаводск в 2023 году находился на 75 месте из 100 городов. Но авторы «Стратегии-2034» не унывают и делают оптимистичный прогноз:

«Петрозаводск в сравнении с другими городами Республики Карелия обладает относительно высоким человеческим потенциалом, развитыми производственным, научно-образовательным комплексами, комплексом сферы услуг и досуга и комплексом финансовых услуг, и это является предпосылками успешного социально-экономического развития Петрозаводска в перспективе».

В документе подробно расписано направление деятельности администрации по развитию и общественного транспорта, и городской среды, и по строительству новых спортивных объектов. Под этим подпишется каждый горожанин. В частности, в сфере экологии запланирована охрана водных ресурсов. Строительство, расширение и реконструкция очистных сооружений, создание водооборотных систем, введение полной биологической очистки сточных вод. Осуществление контроля за использованием воды. Озеленение и благоустройство водоохранных зон. Обеспечение населения питьевой водой. Расширение водозаборов, выявление и подготовка к эксплуатации новых и находящихся в резерве месторождений пресных подземных вод. Охрана и снижение загрязнения почв. Выявление несанкционированных свалок и их рекультивация, обеспечение отдельного сбора и сдачи на переработку или захоронение токсичных отходов. Кто против? Конечно, никто. Другой вопрос: хватит ли на все это воли управленцев и денег в городской казне?

В «Стратегию-2034» заложено три сценария развития Петрозаводска - инерционный, целевой и форсированный. Реализация форсированного потребует больших усилий со стороны властей, но в результате, как считают авторы документа, население города за девять лет увеличится почти на 4 тысячи человек - до 238 тысяч. Этот оптимизм, судя по аналитике, мало на чем основан. Ведь за предыдущие девять лет Петрозаводск потерял почти 50 тысяч человек. Станут ли следующие девять лет такими прекрасными для развития столицы Карелии? Поживем - увидим.