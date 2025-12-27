Житель Карелии бежал без остановки 26 часов

Житель Костомукши Максим Шатов преодолел один из самых сложных ультрамарафонов – Mad Fox Ultra Invocation. За 26 часов 25 минут ему покорились 165 километров. Об этом сообщило издание «64 параллель».

Соревнования в Переславле-Залесском собрали более трёх тысяч спортсменов из 295 городов России и десяти стран (Россия, Беларусь, Израиль, Кыргызстан, Латвия, Нидерланды, Таджикистан, Узбекистан, Кения и Франция).

Участникам предложили на выбор пять дистанций от 12 до 165 километров. Наш земляк выбрал самую сложную – Valhalla Race 100 miles. Свой первый ультрамарафон, дистанцию 40 километров, Максим Шатов пробежал ещё в 2022 году. В 2023-м из-за травмы символично пробежал пару километров и уехал домой. В 2024 году сошёл на 121-м километре.

По словам спортсмена, вся дистанция была сложной, преодолевать ее приходилось под снегом и ветром, временами по пояс в воде.

«Когда подбегал, думал, что от счастья накроет, но нет. Тихо, спокойно финишировал, переоделся и поехал домой. Как-то буднично всё вышло. Повторять я это не буду, но это неточно»,

– приводит слова ультрамарафонца издание.

