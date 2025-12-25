Новогоднее новоселье состоится в неперспективном поселке

Текст: Алина Гапеева

Фото: сообщество «Поселок Койвусельга Ведлозерское сельское поселение»

Финишная прямая

Местные жители собственными силами ремонтируют единственное уцелевшее общественное здание. Ремонт уже выходит на финишную прямую.

«Скоро к нам приедет линолеум из Москвы – там получилось закупить его гораздо выгоднее. Теперь нам предстоит финальный рывок, настоящий субботник, где придется потрудиться на славу, чтобы успеть все до Нового года! Будем стелить пол и монтировать плинтусы. А потом – финальные штрихи: повесим зеркала, установим вешалки. В общем, будем делать все «под ключ»! И, конечно, уже планируем поставить на сцену нашу новогоднюю елочку!» — рассказала местный депутат Кристина Дмитриева.

В одной половине покосившегося барака пустует клуб, в другой все еще как-то держится библиотека. Жители Койвусельги посчитали, что неплохо было бы привести здание в порядок и перевести туда кабинет для приема медика, который будет приезжать из другого населенного пункта Пряжинского района.

Одноэтажное деревянное здание, построенное в 1954 году, находится в центре Койвусельги на улице Гагарина. В помещении бывшего Дома культуры с провисшим потолком было холодно, протекала крыша и разваливались печи. Несмотря на удручающее состояние, здание все еще не признано аварийным.

Сами с усами

Жители Койвусельги не стали ждать милости от властей и сами взялись за благоустройство. Понимая, что просьбы о помощи, скорее всего, останутся без ответа из-за вечных «нет полномочий» или «нет денег», люди решили действовать. Местный депутат Кристина Дмитриева разместила в соцсетях призыв о сборе средств. Деньги пойдут на нужды поселка, а также на долгожданный ремонт местного клуба, о котором так мечтали жители.

«Мы своими силами будем делать ремонт внутри здания. Работы там очень много»,

— призвала народ Кристина.

Постоянные жители поселка и дачники, не ожидавшие такого масштаба работ, активно включились в процесс и решили поддержать инициативу рублем.

Всего за время проведения работ было собрано 96 476 рублей. Эти средства были направлены на приобретение материалов для крыши (железо для труб, растворы, гвозди, дополнительные доски и прочее), а также на доставку грузов и покупку досок. Активисты готовы предоставить чеки, подтверждающие все расходы.

С весны этого года в Койвусельге кипит грандиозный ремонт, который продолжился и после завершения дачного сезона.

Увлекательный аттракцион

Люди, мечтающие о собственном общественном здании, не покладая рук трудились на «объекте».

Каждый день приближал их к цели. Вот сделан демонтаж печи, старого линолеума и выполнен капитальный ремонт пола. В зале клуба проведена колоссальная работа по подготовке потолка. Сгнившие балки были усилены, обнаруженные дыры в стенах аккуратно заделаны, а вокруг трубы сооружен надежный короб. Параллельно с этим печь в прихожей получила новую жизнь – ее покрасили, а на потолок и стены нанесли первый слой краски, готовя их к финальному преображению.

«По фотографиям видно, что это был настоящий увлекательный аттракцион» , — с улыбкой отмечают люди, глядя на проделанную работу.

Долгожданный врачебный кабинет почти готов к приему пациентов. Как только больница Пряжи поставит обещанную мебель – стол, стулья и кушетку, жители Койвусельги смогут получать медицинскую помощь прямо на месте. Ожидается, что это станет возможным уже после новогодних праздников.

Новый год в Койвусельге отметят в обновленном клубе. Сбор гостей назначен на час ночи — программа уже готова. К слову, библиотекарь, которая активно участвовала в ремонте, теперь также сможет принимать читателей в отремонтированном помещении.

Кристина Дмитриева отметила, что помощь приходит отовсюду – как материальная, так и моральная, что очень ценно. После праздников жители поселка снова выйдут на общественные работы. Следующим важным этапом станет замена электропроводки, для чего будет составлена смета. Займется этой работой электрик из дачного населения.

Также предстоит заменена трех окон на современные пластиковые стеклопакеты в клубном помещении, библиотеке и кабинете медика.

В небольших лесных поселках Карелии, где когда-то кипела жизнь, теперь нет клубов и домов культуры, местные жители, не дождавшись конкретной помощи от властей, вынуждены сами, как могут, восстанавливать «культурно-общественную инфраструктуру». Ранее мы писали, что жители неперспективного поселка Соддер Эссойльского поселения своими силами приводят в порядок здание для общественных встреч и проведения досуга. К великой радости местных жителей лесозаготовительная компания «Шуялес» безвозмездно передала населению Соддера деревянное строение на берегу реки, которое теперь будет служить клубом.

Людям, независимо от того, где они живут, необходимо встречаться, обмениваться мнениями, опытом, чувствами с другими, недаром французский писатель и военный летчик Антуан де Сент-Экзюпери написал: «Единственная настоящая роскошь — это роскошь человеческого общения». Именно такую необходимую роскошь и создают для себя жители маленькой Койвусельги.