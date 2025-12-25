Синоптики рассказали о погоде в Карелии на 26 декабря

В пятницу, 26 декабря, по данным карельских синоптиков, в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Небольшие осадки в виде мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, северный умеренный, с порывами. Температура воздуха в течение суток 0,+2°С. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии будет облачно, днем с прояснениями. Ночью в большинстве районов, днем местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, на юге с дождем. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, северный умеренный, местами с порывами до сильного. Температура воздуха в течение суток -2,+3°С.

По прогнозу Гидрометцентра России в Калевале ночью -4, днем 0. В Кеми, Кондопоге, Олонце и Пудоже температура ночью составит -3, днем +2. В Медвежьегорске ночью -4, днем +2. В Сегеже и Суоярви ночью ожидается -4, днем +1. В Сортавале температура ночью составит -2, днем +1.