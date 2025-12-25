Россиянам объяснили, обязан ли работодатель выплачивать 13-ю зарплату

В Роструде разъяснили правовой статус 13-й зарплаты. Как рассказали в ведомстве, работодатель не обязан выплачивать сотрудникам годовую премию, если об этом не говорится во внутренних документах компании.

«Выплата может быть предусмотрена правилами внутреннего трудового распорядка, положением о премировании, коллективным или трудовым договорами»,

- отмечается в сообщении ведомства.

Отмечается, что на практике подходы к выплате 13-й зарплаты встречаются разные. В каких-то компаниях годовая премия привязана к выполнению ключевых показателей эффективности, где-то она носит характер подарка всем работникам. Стаж и должность также могут влиять на выплачиваемую сумму. Где-то 13-й зарплаты нет в принципе.

