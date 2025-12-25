Алекси Раумо напомнили о праве на защиту чести и достоинства

25 декабря заседание суда по уголовному делу против Алекси Раумо традиционно началось с рассмотрения ходатайства подсудимого. На этот раз Раумо просил суд вынести частное определение по поводу статьи, опубликованной карельским журналистом Анатолием Цыганковым.

Подсудимого в опубликованной статье возмутила масса высказываний автора, начиная с того, что его назвали Раумо-Очередько, а не Раумо, что он инициировал встречу с финскими дипломатами, а будучи спецкорреспондентом издательства «Республика», «писал в своё удовольствие». Раумо отметил, что писал статьи не в своё удовольствие, а занимался просветительской деятельностью, а финские дипломаты встретились с ним в рамках обычной международной практики.

Прокурор Константин Красников сказал, что у Раумо есть право обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства, если считает, что Цыганков его оскорбил или оклеветал. Судья Булаева отказалась удовлетворить ходатайство Раумо.

Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал о шокирующих откровениях, прозвучавших во время судебного заседания по делу Алекси Раумо.