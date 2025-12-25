Боец ММА четыре часа избивал связанную подругу в российском городе

В Тверской области 25-летний уроженец Дагестана четыре часа избивал связанную подругу в квартире. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на источник в региональном управлении МВД.

По предварительным данным ведомства, молодой человек был в гостях у 20-летней подруги. Между ними завязался конфликт, мужчина связал девушку и несколько часов жестоко ее избивал. Пострадавшую госпитализировали. У нее диагностировали переломы лицевых костей, гематомы и черепно-мозговую травму. Девушку прооперировали.

По информации других источников, молодого человека задержали. Он является профессиональным бойцом ММА. Сейчас агрессор находится в изоляторе временного содержания. Сотрудники полиции ходатайствуют перед судом об аресте.