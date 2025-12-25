Открыто летнее расписание популярного авиарейса из Петрозаводска

С мая по сентябрь из Петрозаводска планируется организация субсидированных авиарейсов в столицу Республики Дагестан — Махачкалу. Об этом сообщили в региональном минтрансе.

Время в пути займет около четырех часов. Впервые этот рейс запущен в августе этого года. За три месяца им воспользовались более 1500 человек.

Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал об открытии летнего расписания авиарейсов из Петрозаводска в Минеральные Воды и Калининград.