Открыто летнее расписание популярного авиарейса из Петрозаводска

Полет из Карелии в Махачкалу займет около четырех часов
С мая по сентябрь из Петрозаводска планируется организация субсидированных авиарейсов в столицу Республики Дагестан Махачкалу. Об этом сообщили в региональном минтрансе.

Время в пути займет около четырех часов. Впервые этот рейс запущен в августе этого года. За три месяца им воспользовались более 1500 человек.

Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал об открытии летнего расписания авиарейсов из Петрозаводска в Минеральные Воды и Калининград.

