25 декабря 2025, 16:24
Открыто летнее расписание популярного авиарейса из Петрозаводска
Полет из Карелии в Махачкалу займет около четырех часов
Фото: shopify.com
С мая по сентябрь из Петрозаводска планируется организация субсидированных авиарейсов в столицу Республики Дагестан — Махачкалу. Об этом сообщили в региональном минтрансе.
Время в пути займет около четырех часов. Впервые этот рейс запущен в августе этого года. За три месяца им воспользовались более 1500 человек.
Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал об открытии летнего расписания авиарейсов из Петрозаводска в Минеральные Воды и Калининград.