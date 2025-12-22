Появилось летнее расписание популярных авиарейсов из Петрозаводска

С апреля по октябрь из Петрозаводска планируются субсидированные авиарейсы по направлениям Минеральные Воды и Калининград. Об этом сообщили в республиканском минтрансе.

Полет из Карелии до Минеральных Вод займет менее четырех часов. Также доступны прямые полеты в город-курорт Калининград. На этих направлениях авиаперевозчик предоставляет детям от 2 до 12 лет скидку в размере 20% от тарифа.

