05 февраля 2026, 16:03
В этом году «подсветят» пять населенных пунктов Приладожья

Новость о появлении уличного освещения в Приладожье спровоцировала вопросы о судьбе других населенных пунктов
Фото: «Петрозаводск говорит»

В пяти населённых пунктах Приладожья в этом году появится современное уличное освещение, сообщили в республиканском минтрансе. «Подсветят» деревни Погранкондуши, Рыпушкалицы, Койриноя, Мансила и Ряймяля вдоль автомобильной дороги Олонец-Питкяранта-Леппясилта.

Казалось бы, новость позитивная, но жители Карелии задают профильному министерству резонные вопросы о судьбе других дорог и населенных пунктов, где от освещения зависит безопасность местного населения.

«В д. Колово в школу дети идут и боятся на остановке ждать автобус... темень и лес кругом... волки таскают собак... хотя бы какое-то освещение сделали»,

написала жительница Карелии.

 

На сообщение поступил ответ от минтранса, в котором говорится, что в республике более 600 км автомобильных дорог регионального значения в пределах населенных пунктов требуют обустройства новой линии освещения, но выполнить такой объем работ одномоментно невозможно.

«А на два фонаря, чтобы дети по темноте не ходили на школьный автобус, денег нет!»

последовал возмущённый ответ ещё одной жительницы Карелии.

Сложная ситуация и на региональной дороге в посёлке Тиурула, где на 2,75 км установлено всего шесть фонарей.

