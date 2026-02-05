В этом году «подсветят» пять населенных пунктов Приладожья

В пяти населённых пунктах Приладожья в этом году появится современное уличное освещение, сообщили в республиканском минтрансе. «Подсветят» деревни Погранкондуши, Рыпушкалицы, Койриноя, Мансила и Ряймяля вдоль автомобильной дороги Олонец-Питкяранта-Леппясилта.

Казалось бы, новость позитивная, но жители Карелии задают профильному министерству резонные вопросы о судьбе других дорог и населенных пунктов, где от освещения зависит безопасность местного населения.

«В д. Колово в школу дети идут и боятся на остановке ждать автобус... темень и лес кругом... волки таскают собак... хотя бы какое-то освещение сделали»,

— написала жительница Карелии.

На сообщение поступил ответ от минтранса, в котором говорится, что в республике более 600 км автомобильных дорог регионального значения в пределах населенных пунктов требуют обустройства новой линии освещения, но выполнить такой объем работ одномоментно невозможно.

«А на два фонаря, чтобы дети по темноте не ходили на школьный автобус, денег нет!»

— последовал возмущённый ответ ещё одной жительницы Карелии.

Сложная ситуация и на региональной дороге в посёлке Тиурула, где на 2,75 км установлено всего шесть фонарей.