05 февраля 2026, 15:55
Вековое здание в центре Петрозаводска продают за 32 млн рублей
Здание бывшей бухгалтерии Минздрава на проспекте Ленина выставлено на торги
фото: «Петрозаводск говорит»
Нежилое здание на проспекте Ленина, 22, в Петрозаводске выставлено на продажу. В нем когда-то располагалась бухгалтерия регионального Минздрава, сообщает РБК.
В объявлении Минимущества Карелии указана цена объекта 1917 года постройки – 32,4 млн рублей.
Площадь здания в центре города более 722 кв.м, также продается земельный участок 657 кв. м с разрешенным видом использования «эксплуатация административного здания». Территория относится к землям населенных пунктов.