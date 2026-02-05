Вековое здание в центре Петрозаводска продают за 32 млн рублей

Нежилое здание на проспекте Ленина, 22, в Петрозаводске выставлено на продажу. В нем когда-то располагалась бухгалтерия регионального Минздрава, сообщает РБК.

В объявлении Минимущества Карелии указана цена объекта 1917 года постройки – 32,4 млн рублей.

Площадь здания в центре города более 722 кв.м, также продается земельный участок 657 кв. м с разрешенным видом использования «эксплуатация административного здания». Территория относится к землям населенных пунктов.