Жителям Карелии озвучили условия для выхода на пенсию в 2026 году

Более девяти тысяч жителей Карелии смогут выйти на страховую пенсию в 2026 году, сообщили в региональном отделении соцфонда.

На пенсию смогут уйти мужчины в возрасте 64 лет и женщины в возрасте 59. Два обязательных условия - не менее 15 лет страхового стажа и не менее 30 пенсионных коэффициентов.

Жители Карелии, отработавшие на севере, могут выйти на пенсию на пять лет раньше общеустановленного пенсионного возраста. В этом году уйти на заслуженный отдых могут мужчины. которым исолнилось 59 лет, и женщины, которым исполнилось 54 года. Но есть обязательные условия – баллы и стаж.

«Обязательные условия: страховой стаж не менее 20 лет для женщин и не менее 25 лет для мужчин; стаж работы в местности, приравненной к Крайнему Северу, не менее 20 лет или стаж работы в районе Крайнего Севера не менее 15 лет; не менее 30 пенсионных коэффициентов»,

- пояснили в соцфонде.

Для женщин, имеющих детей, предусмотрена льгота. Северянки, родившие или усыновившие двух или более детей, могут выйти на пенсию в 50 лет при наличии 17 лет стажа в местности, приравненной к Крайнему Северу, или 12 лет в районе Крайнего Севера.

В нашей республике к районам Крайнего Севера относятся Костомукша, Калевальский, Лоухский, Беломорский, Кемский районы и округа. Остальные районы и округа, Петрозаводск являются местностью, приравненной к Крайнему Северу.