В Госдуме призвали наградить воспитательницу из Оренбургской области

В Госдуме призвали Минпросвещения России отметить ведомственной наградой воспитательницу детского сада, пострадавшую при нападении вооруженного мужчины в Бугуруслане Оренбургской области, сообщает РИА Новости.

Напомним, сегодня стало известно о том, что мужчина с ножом пытался прорваться в детский сад, но его остановила воспитательница, которая пострадала при нападении.

По информации источника, 42-летняя женщина преградила нападавшему путь, скрутила мужчину и удерживала его до приезда полиции.

В отношении нарушителя спокойствия, находившегося в состоянии опьянения, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

В Госдуме также просили министерство выяснить, почему в детском саду не было охраны. Уже возбуждено дело о халатности.