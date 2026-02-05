Житель Карелии через суд добился компенсации стоимости лекарств

Жителю Сортавалы, имеющему III группу инвалидности, по жизненным показаниям назначены лекарства, которые он должен получать бесплатно. Нужных препаратов не оказалось, поэтому в июле 2025 года он купил их за свой счет, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Добиться возврата денег сортавалец смог через прокуратуру и суд, который обязал республиканский минздрав возместить расходы на покупку лекарств в размере 3545 рублей, а также компенсировать моральный вред в размере 10 тысяч рублей.

Решение суда пока не вступило в законную силу.