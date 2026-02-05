Онколог рассказал, какие продукты ведут к появлению рака ЖКТ

Чрезмерное употребление переработанного мяса, алкоголя и ультраобработанных продуктов может существенно повысить риск развития онкологических заболеваний, прежде всего органов желудочно-кишечного тракта, сообщает RT со ссылкой на врача-онколога высшей квалификационной категории, заведующего отделением торакальной онкологии ФГБУ «СПб НИИФ» Андрея Нефёдова.

По словам эксперта, доказанным канцерогеном является переработанное мясо (колбасы, сосиски, ветчина, бекон, солонина). Согласно исследованиям, употребление каждых 50 г переработанного мяса ежедневно повышает риск рака прямой кишки на 18%. Кроме того, при высокотемпературной обработке ряд веществ в составе переработанного мяса обладают мутагенными свойствами. Онколог рекомендовал исключить из рациона такие продукты и перейти на домашние колбасы с проверенным составом — например, из куриной грудки.

Вредными являются ультраобработанные продукты — готовые промышленные изделия с большим количеством добавок. Увеличение доли такой еды в рационе всего на 10% повышает риск развития колоректального рака на 4%.

Специалист отметил, что красное мясо (свинина, баранина, говядина) относится к вероятным канцерогенам, которые провоцируют развитие рака кишечника, поджелудочной железы и простаты. Следует ограничить употребление мяса – до 350—500 г (в приготовленном виде) в неделю.

Однозначным канцерогеном, по словам онколога, является алкоголь, употребление которого ведёт к развитию рака верхних дыхательных и пищеварительных путей, печени, толстой кишки и молочной железы.

Специалист предупредил об опасности избытка соли, которая увеличивает риск рака желудка, особенно при наличии инфекции Helicobacter pylori. Он напомнил, что ВОЗ рекомендует ограничивать потребление соли до 5 г в сутки. Также стоит следить за скрытой солью, которая содержится в сырах, хлебе, снеках, соусах и других продуктах.