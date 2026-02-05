Армянская делегация познакомилась с работой петрозаводского Водоканала

В Петрозаводске с официальным визитом побывала делегация города побратима Вагаршапат (Республика Армения). В программу вошли рабочие встречи и знакомство с ключевыми предприятиями карельской столицы, где гостям представили практики муниципального управления и современные производственные решения.

Особое внимание армянские коллеги уделили работе АО «Петрозаводские коммунальные системы — Водоканал». Представители делегации познакомились с технологиями очистки и водоподготовки, а также с реализацией масштабного проекта «Чистая вода», направленного на повышение качества водоснабжения жителей города. Опыт модернизации инфраструктуры и внедрения современных решений вызвал профессиональный интерес, став одной из центральных тем визита.

Кроме того, гости посетили ООО «Инженерный центр "ЭФЭР"» — разработчика и производителя систем пожаротушения и пожарных роботов, где реализуется инвестиционный проект по созданию цифрового производства. В программе визита было и знакомство с работой АО «ПКС — Тепловые сети», обслуживающего 17 котельных и 277 км тепловых сетей Петрозаводска.

Побратимские связи между Петрозаводском и Вагаршапатом действуют с 2003 года. Визит делегации направлен на укрепление партнерства и обмен практическим опытом в социально-экономической и гуманитарной сферах. В состав делегации вошли представители руководства общины Вагаршапата и муниципального совета.