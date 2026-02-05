Стало известно, как правильно чистить наушники

Наушники — постоянные спутники современного человека. Специалисты рекомендуют следить за их чистотой, ведь в этом залог здоровых ушей и сохранности самих устройств. Какие правила нужно соблюдать в «ушных» делах, рассказали в республиканском Роспотребнадзоре.

По информации специалистов, в ушах скапливается сера, пот и частички кожи, которые вместе с пылью оседают на амбушюрах и сеточках динамиков. Это может привести к раздражениям, аллергии и отитам. Чтобы избежать проблем со здоровьем, рекомендуется ежедневно протирать накладки ватным диском, слегка смоченным в антисептике, при этом избегать попадания жидкости внутрь. Следует аккуратно удалять пыль с сеточки динамика сухой мягкой кисточкой или зубной щеткой с мягким ворсом.

Для накладных/внутриканальных наушников со съемными амбушюрами рекомендуется проводить еженедельную глубокую влажную чистку: снять силиконовые или поролоновые насадки и промыть их в теплой мыльной воде. Затем их тщательно высушить. Корпус очистить влажной салфеткой без ворса.

Специалисты не рекомендуют делиться наушниками с другими, регулярно чистить, давать ушам и наушникам «подышать», то есть делать перерывы в использовании.

Пять-десять минут в неделю на уход за наушниками продлят их жизнь и защитят здоровье ушей.