В Петрозаводске будут выпускать в два раза больше судов

В 2025 году на Онежском судостроительном-судоремонтном заводе запустили технологическое оборудование первой в России цифровой верфи. Ее разработка и внедрение длились почти два года. Такая модернизация предприятия дает возможность увеличить производительность сотрудников в три раза. Уже с этого года завод будет выпускать 8 судов в год, что в два раза больше прежних показателей. Как отметила министр промышленности и торговли Карелии Светлана Астахова, это уникальные возможности стратегического проекта для всей страны. Кроме этого, начался запуск второй линии. На этот проект уже выделено 2 млрд рублей.

На Литейном заводе «Петрозаводскмаш» запустили новый участок механической обработки. Современные технологии также позволяют увеличить мощности. Создать высокотехнологичные рабочие места. Сейчас у завода, который занимается отливкой из чугуна, 50 позиций в производстве.

Почти на год после пожара деревообрабатывающий завод «Калевала» остановил производство. За это время предприятие обновило линию и уже в конце 2025 года вышло на прежние объемы производства. Руководству завода удалось сохранить не только контракты с заказчиками, но и коллектив — это 300 сотрудников.

Еще 300 рабочих мест открылось на новом камнеобрабатывающем заводе в Кондопожском районе «БИОЭН Трейд». Сейчас у предприятия контракт на 1,3 млн тонн щебня. И да, карельский камень ждут в Москве, но и в Карелии предприятие оставит свой социальный след — поучаствует в реконструкции набережной в Петрозаводске.