В Карелии хотят установить 1 июля как День ветеранов боевых действий

В Законодательном собрании Карелии прошла рабочая встреча с участием ветеранов боевых действий, представителей ветеранских и общественных объединений, а также участников специальной военной операции, в ходе которой обсудили предложение закрепить в республике официальный День ветеранов боевых действий.

Как сообщил председатель парламента республики Элиссан Шандалович, на основе инициативы ветеранских организаций депутаты совместно с Главой Карелии Артуром Парфенчиковым подготовили законопроект, предлагающий ежегодно отмечать этот праздник 1 июля.

Сегодня такая дата официально не закреплена в календаре, но во многих регионах и у нас в Карелии, проходят встречи ветеранов, патриотические мероприятия, возложения цветов к мемориалам. Эта дата, уверен, еще раз станет напоминанием о мужестве, о стойкости, о долге тех, кто отстаивал и отстаивает интересы нашей Родины,

- пояснил парламентарий.

Праздник объединит всех, кто участвовал в боевых действиях, локальных войнах и вооружённых конфликтах на территории СССР, России и за рубежом после 1945 года — включая Афганистан, Чечню, Сирию.

Этот день надо утвердить. Категория защитников, о которой мы говорим, заслуживает внимания, и надо этот вопрос положительно решить. Большое спасибо, что вы взяли этот вопрос на обсуждение, во внимание. Спасибо за поддержку,

- выразил благодарность властям за поддержку Виктор Константинов, один из авторов инициативы, председатель КРОО «Ветеранов Вооруженных Сил РФ».

Руководитель Союза ветеранов Афганистана Республики Карелия Алексей Белянинов подчеркнул, что 1 июля ветераны разных поколений уже традиционно собираются вместе, чтобы почтить память погибших товарищей, и единодушно выступают за придание дате официального статуса.

Мы отмечаем эту дату — 1 июля. Хотелось бы, чтобы это было торжественно, чтобы был митинг, куда придут жители и гости Карелии,

- сказал он.

Участник боевых действий в Чечне и участник СВО Александр Пожарский, обучающийся по программе «Герои Карелии», отметил, что со временем военные конфликты уходят из общественной памяти, тогда как их участники стремятся к созданию единого официального праздника, который бы объединил всех защитников Отечества.

