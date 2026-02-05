Продукты дорожают и дешевеют в магазинах Карелии

За неделю с 27 января по 2 февраля в республике изменились цены на продукты. Данные об этом приводит Карелиястат.

Так, за неделю подорожали огурцы (5,6%), свекла (3,4%), морковь (2,5%), капуста (2,2%), бананы (1,6%), картофель (1,1%). Также выросли цены на консервы для детского питания и колбасу (1,6 - 3,9%).

В то же время стали дешевле помидоры (1,7%) и яблоки (1,3%). Также упали цены на молоко, подсолнечное масло, рис (1,0 - 3,3%).

Мониторинг цен ведется специалистами в магазинах Сегежи, Костомукши и Петрозаводска.

Ранее сообщалось о том, что все марки топлива подорожали в Карелии.