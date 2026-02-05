Мегафон ускорил интернет на берегу озера у Сортавалы

На въезде в один из главных туристических центров Карелии можно с комфортом пользоваться навигацией и онлайн-картами, чтобы проложить маршрут по живописному берегу озера или отправиться в другую точку знаменитого озерного края, найти лучшую базу отдыха или кемпинг, забронировать жилье, позвонить друзьям и близким по технологии VoLTE, поделиться фотографиями в Сети.

Современное оборудование, установленное инженерами МегаФона в Хюмпеля, поддерживает технологию MIMO 4х4, то есть может принимать сигналы от пользователей по четырем разным каналам, что значительно увеличивает пропускную способность сети.

Мы активно развиваем и модернизируем мобильную сеть в главных туристических локациях Карелии. Среди них — популярнейшее направление Сортавала — Рускеала. К примеру, в прошлом году в северной части горного парка “Рускеала” появились голосовая связь 4G и быстрый мобильный интернет, а теперь МегаФон завершил работы в поселках неподалеку от города Сортавала: результат смогут оценить и местные жители, и многочисленные путешественники,

— отметил директор МегаФона в Республике Карелии Михаил Бармотин.

Ранее жители поселков Хюмпеля и Туокслахти страдали от слабого сигнала мобильной связи — теперь ситуация кардинально изменилась. Базовая станция в Хюмпеля обеспечивает надежное покрытие на участке до Южного переулка. Для местных жителей это означает стабильную мобильную связь и бесперебойный доступ в интернет. Жители Туокслахти также получают теперь качественную связь. Благодарю МегаФон за совместную работу на благо жителей Сортавальского округа,

— подчеркнул глава Сортавальского муниципального округа Сергей Крупин.

Поселение Хюмпеля известно с XVII века. Сегодня в нем проживает около 300 человек. Местные жители и туристы активно пользуются интернетом: только за последние две недели они прокачали в сети почти 10 тысяч Гбайт, что сопоставимо с объемом данных, который в среднем использует за месяц крупный поселок.