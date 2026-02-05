В США задержали россиянина по прозвищу Неуловимый дед

В США задержали 71-летнего гражданина России по обвинению в нанесении тяжких телесных повреждений местному пенсионеру. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на NBC.

Уточняется, что мужчина был пьян, когда вступил в потасовку с 65-летним американцем у магазина «Матрёшка». По словам потерпевшего, россиянин кричал, что «убьёт» оппонента, высказывал антисемитские заявления и «агрессивно толкал».

После драки россиянин, которого местные жители за дебоши, споры и потасовки прозвали Неуловимым дедом, заехал на местный рынок. Здесь пенсионер выломал закрытую дверь, забрал еду и уехал домой, где его и арестовали.

Сообщается, что с 2010 года мужчина многократно привлекался к ответственности. В настоящее время пенсионер из России находится в тюрьме, ему отказали в освобождении под залог. Нарушителю грозит до 30 лет лишения свободы или крупный штраф.