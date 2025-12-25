Умерла народная артистка России Вера Алентова

Умерла советская и российская актриса Вера Алентова. Об этом сообщила пресс-служба театра имени Пушкина, в котором служила Алентова.

Известно, что актрисе театра и кино сегодня стало плохо во время прощания с народным артистом России Анатолием Лобоцким. О дате и месте прощания с актрисой сообщат дополнительно.

83-летняя Вера Алентова была народной артисткой России. Всемирную известность Алентова получила после главной роли в фильме «Москва слезам не верит», который получил премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Ранее сообщалось о том, что умер актер из фильма «Брат» Владимир Ермилов.