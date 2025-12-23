Умер актер из культового фильма «Брат»

Ушел из жизни российский актер театра и кино Владимир Ермилов. Ему было 66 лет. О смерти артиста сообщает «Фонтанка».

Ермилова не стало 21 декабря. Причина его кончины не раскрывается.

Владимир Ермилов стал известен широкому кругу зрителей после своей роли в культовом фильме «Брат». Там он сыграл Павла Евграфовича, мужа водителя трамвая Светы. Всего на счету актера 85 ролей в различных проектах. В том числе, он снимался в сериалах «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия» и в других.

