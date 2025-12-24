«Год открытий». Карелия подводит итоги 2025 года

Если в 2024 году в Карелии, в основном, много чего строили и ремонтировали, то в уходящем 2025 - открывали. Школы, ФАПы, амбулатории, мосты и дороги. И прежде всего - промышленные предприятия. Экономика определяет качество жизни в республике. Без развития экономики не будет достойного уровня ни в социальной, ни в культурной, ни в спортивной сферах. Собрали в одном материале те производства, которые получили новую жизнь в 2025 году.

Цифровая верфь. Перспективное будущее для легендарного предприятия.

Начало года ознаменовалось масштабным событием: на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе запустили технологическое оборудование первой в России цифровой верфи. Ее разработка и внедрение длились почти два года. Планировалось, что открытие цифровой верфи позволит увеличить производительность труда не менее чем в три раза, количество строящихся ежегодно судов - с трех до десяти, создание новых рабочих мест - не менее пятисот.

Результаты проведенной глобальной цифровизации производства не заставили себя ждать: 15 декабря состоялась церемония закладки килей двух самоходных грунтоотвозных шаланд. Это первые из шести судов, строящихся по заказу ФГУП «Росморпорт» и предназначенных для приема, транспортировки и разгрузки грунта на подводных отвалах в Азовском и Черном морях. Всего на производственных площадках завода идет строительство 13 судов, два из них были спущены на воду в этом году.

Цифровая верфь дала нашему заводу третью жизнь. Это и есть будущее отечественного судостроения, когда в одном огромном цехе строится сразу несколько судов. Огромное спасибо нашему Президенту Владимиру Владимировичу Путину за то, что именно Карелии доверено первой воплотить идею цифровой верфи в российском судостроении. Это не только экономика и новые рабочие места, но и продолжение промышленной истории, которой мы гордимся,

- отметил Глава Карелии Артур Парфенчиков.

Литейный завод Петрозаводскмаш. Мощь и технологии.

Новый участок механической обработки запустили на Литейном заводе «Петрозаводскмаш». Его мощность позволяет обрабатывать более 20 тысяч деталей в год - это крышки цилиндров и подвески для двигателей. Площадь нового участка составила 1700 кв. метров.

В течение нескольких последних лет при активном участии специалистов Трансмашхолдинга и с привлечением ресурсов Фонда развития промышленности происходит масштабная модернизация производства, водится в эксплуатацию новое оборудование. Завод последовательно осваивает производство новых и инновационных видов продукции, наращивает объёмы выпуска литых чугунных компонентов дизельных двигателей — блоков цилиндров, втулок, крышек цилиндров. Внедрены новые технологии изготовления отливок, расширен парк станков для механической обработки.

Валерий Корепин работает на Литейном заводе «Петрозаводскмаш» с сентября прошлого года. Пока - чистильщиком металла, отливок и деталей, на участке обрубки. Но мечтает перейти на новый участок механической обработки, освоить токарное дело. В январе у Валерия начнется учеба, после которой он сможет осуществить свою мечту.

Хочу развиваться в этом цехе. Для меня это идеальный баланс -работа рук и головы. У нас очень хороший коллектив, отличный мастер. Обучаемся на месте, во всём коллектив помогает. Позитивные изменения видны по всему предприятию - обновили освещение, средства индивидуальной защиты. Наше предприятие двигается только вперёд,

- рассказал работник Литейного завода Валерий Корепин.

Вице-президент компании «ТМХ» Евгений Пакерманов отметил, что в системе холдинга Литейный завод «Петрозаводскмаш» играет ключевую роль для обеспечения технологического суверенитета России в области двигателестроения. Таких предприятий – способных производить отливки свыше 100 тонн высокопрочного чугуна - в нашей стране больше нет.

ДОК «Калевала». Новая жизнь после реконструкции.

Деревообрабатывающий комбинат «Калевала» возобновил работу после реконструкции. При поддержке Правительства республики предприятие полностью восстановили после пожара, который произошел в апреле прошлого года.

Весной прошлого года производство пришлось приостановить, но предприятию удалось сохранить рабочий коллектив: во время простоя всем сотрудникам выплачивали зарплату. После реконструкции и закупки нового оборудования комбинат стал еще более современным и эффективным предприятием: комплексно использует лесосеку, решает задачу переработки лиственной древесины и является одним из крупнейших отечественных производителей ориентировано-стружечной плиты ОСП (OSB). Продукцию ДОК «Калевала» ждут не только в Карелии, но и в других регионах страны.

Крона. Новое предприятие в Петрозаводске.

8 июня, в день 105-летия Республики Карелия, на промышленной площадке «Томицы-2» открыли завод компании ООО «Крона» по производству интерьерных элементов. Здесь изготавливают мебельные щиты, начальные столбы для лестниц и балясины.

Мы не думали, что наш проект станет таким большим. Мы начинали с чего-то небольшого, но ввязались в крупную игру, и нам понадобилась помощь. Нам очень помогло правительство Карелии, Фонд развития промышленности. Где-то на середине пути мы понимали, что назад дороги нет,

— отметил генеральный директор предприятия Павел Кюлленен.

Завод использует современное оборудование, как отечественное, так и зарубежное: из Китая, Словении и Италии. На предприятии уже сегодня трудятся десятки человек, а в планах - расширение трудового коллектива. Основная часть продукции идет на внутренний рынок: по всей России развивается малоэтажное строительство. А так как карельская древесина славится своим качеством и долговечностью, продукция очень востребована.

Новое камнеобрабатывающее предприятие. Импульс для развития Кондопожского района.

В Кондопожском районе, в пяти километрах от поселка Кяппесельга открыли камнеобрабатывающее предприятие «БИОЭН Трейд». Камень из Карелии ждут в Москве: по первому в России межрегиональному офсетному контракту карельский щебень должен в течение десяти лет полностью обеспечить потребности столичного дорожного хозяйства. Это без малого 14 миллионов тонн продукции. Контракт - один из крупнейших в стране, его стоимость превышает 60 миллиардов рублей.

На предприятии трудоустроено более 200 человек. Производственные мощности были готовы в кратчайшие сроки. Правительство Карелии оперативно отработало согласования со своей стороны межрегионального офсетного контракта, заключенного между двумя субъектами - Республикой Карелия и Москвой. За это слова благодарности команде Артура Парфенчикова,

- рассказал директор предприятия Вадим Степанов.

В нашей республике московская компания работает уже больше года и хорошо себя зарекомендовала, в том числе выполнением социальной нагрузки: предприятие берет на себя благоустройство населенных пунктов региона. Но в первую очередь, это крупные налоговые отчисления, дополнительные рабочие места, достойная зарплата для жителей Карелии.

Это далеко не все открытия уходящего года. В Сортавале компания «Нодверк» открыла новый цех. Это позволит предприятию выпускать до 30 тысяч квадратных метров жилья. Компания производит домокомплекты для внутреннего туризма, а также для зарубежного бизнеса - уже собраны база отдыха в Белоруссии, горнолыжный курорт в Узбекистане. Карельскими домокомплектами заинтересовались и в Южной Корее. Качественную древесину поставляет ПАО «Сегежа Групп», а обрабатывают ее на современных станках - приобрести их помог Фонд развития промышленности Карелии.

2025 год заканчивается, а открытия - нет. На этой неделе в Березовке Кондопожского района, на новом заводе по переработке водорослей Белого моря будет выпущена первая партия продукции. А в Видлице Олонецкого района уже готова современная ферма на тысячу голов крупного рогатого скота.

Таковы некоторые итоги года в сфере экономики Карелии. Они дают надежду на развитие республики и уверенность в завтрашнем дне. С наступающим Новым годом!

Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия.