Карельские горнолыжники выступят в финале спартакиады России

Сборная Карелии по горнолыжному спорту завоевала путевку в финал XIII зимней спартакиады учащихся России 2026 года. Об этом сообщили в паблике Центра спортивной подготовки.

В борьбе с сильнейшими командами страны карельские спортсмены успешно выступили на соревнованиях в Белорецке и получили право принять участие в главных стартах сезона.

Финал пройдет 1–2 февраля 2026 года в городе Куса Челябинской области.

