Карельские спортсменки стали призерами всероссийских соревнований

Юные спортсменки из Карелии завоевали бронзовые медали всероссийских соревнований по спортивной акробатике «Кубок Заслуженного тренера России Клавдии Михайловны Наумовой». Об этом сообщили в паблике «Спорт – норма жизни Карелия».

Наши землячки выступали в спортивной дисциплине «Женская пара» возрастной категории «11–16 лет» по программе первого спортивного разряда. Еще одно достижение юных карельских акробаток – выполнение норматива на первый спортивный разряд.

Соревнования проходили в Орле и собрали спортсменок из разных регионов России.

