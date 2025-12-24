24 декабря 2025, 15:20
Спорт

Карельские спортсменки стали призерами всероссийских соревнований

В Орле завершился турнир по спортивной акробатике
Фото: shopify.com

Юные спортсменки из Карелии завоевали бронзовые медали всероссийских соревнований по спортивной акробатике «Кубок Заслуженного тренера России Клавдии Михайловны Наумовой». Об этом сообщили в паблике «Спорт – норма жизни Карелия».

Наши землячки выступали в спортивной дисциплине «Женская пара» возрастной категории «1116 лет» по программе первого спортивного разряда. Еще одно достижение юных карельских акробаток – выполнение норматива на первый спортивный разряд.

Соревнования проходили в Орле и собрали спортсменок из разных регионов России.

