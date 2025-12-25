25 декабря 2025, 17:20
Владимир Путин подписал указ о проведении Года единства народов России
Инициатива российского лидера направлена на укрепление национального единства
Фото: shopify.com
Владимир Путин подписал указ о проведении Года единства народов России, об этом сообщило РИА Новости.
«2026 год объявлен у нас Годом единства народов России. Вот только что мною подписан соответствующий указ»,
— сказал российский лидер на заседании Государственного совета.
Инициатива направлена на укрепление национального единства, мира и согласия между народами.
По информации источника, сопредседателями оргкомитета по проведению мероприятий глава государства назначил первого замглавы администрации Сергея Кириенко и заместителя председателя правительства Татьяну Голикову.