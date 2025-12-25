Владимир Путин подписал указ о проведении Года единства народов России, об этом сообщило РИА Новости.

«2026 год объявлен у нас Годом единства народов России. Вот только что мною подписан соответствующий указ»,

— сказал российский лидер на заседании Государственного совета.

Инициатива направлена на укрепление национального единства, мира и согласия между народами.

По информации источника, сопредседателями оргкомитета по проведению мероприятий глава государства назначил первого замглавы администрации Сергея Кириенко и заместителя председателя правительства Татьяну Голикову.