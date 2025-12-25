В карельской столице благоустроят Товарный сквер

Товарный сквер и сквер «Средняя Рыбка» в Железнодорожном районе карельской столицы благоустроят в 2026 году, сообщили в Петросовете.

В Товарном сквере планируется благоустроить пешеходную зону и тротуары вдоль Владимирской улицы, также рассматривается возможность установки наружного освещения. В сквере «Средняя Рыбка» обустроят пешеходный мостик, а на улице Профсоюзов установят дополнительное освещение.

Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал о современном освещении, которое появилось на перекрестке улиц Связи и Профсоюзов.