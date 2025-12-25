25 декабря 2025, 16:59
В карельской столице благоустроят Товарный сквер
Работы по благоустройству зеленой зоны в Железнодорожном районе Петрозаводска запланированы на 2026 год
Фото: «Петрозаводск говорит»
Товарный сквер и сквер «Средняя Рыбка» в Железнодорожном районе карельской столицы благоустроят в 2026 году, сообщили в Петросовете.
В Товарном сквере планируется благоустроить пешеходную зону и тротуары вдоль Владимирской улицы, также рассматривается возможность установки наружного освещения. В сквере «Средняя Рыбка» обустроят пешеходный мостик, а на улице Профсоюзов установят дополнительное освещение.
Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал о современном освещении, которое появилось на перекрестке улиц Связи и Профсоюзов.