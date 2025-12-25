Министры правительства Карелии рассказали о новых коммунальных тарифах

С 1 января 2026 года в Карелии, как и во всех регионах России, вырастут тарифы на все коммунальные услуги, в частности и на электроэнергию. Повышение пройдет в два этапа. В январе тарифы вырастут на 1,7 процента, с 1 октября — на 9,9 процентов. В проекте «От первого лица» Виктор Россыпнов, вице-премьер правительства Карелии по развитию инфраструктуры рассказал, для чего вводились диапазоны потребления электроэнергии и как это повлияет на размер счетов.

С 1 января 2026 года первый диапазон потребления электрической энергии для домов с электроотоплением и электроплитами, согласно расчетам Комитета по тарифам, составит 6 020 кВт/час в месяц. При одноставочном тарифе стоимость 1 кВт/час – 3,77 руб. Второй диапазон – с 6 020 кВт/час до 9 260 кВт/час, стоимость электроэнергии – 5,25 руб. Третий диапазон – свыше 9 260 кВт/час, стоимость электроэнергии – 11,09 руб. В первый диапазон – до 6 020 кВт/час в месяц уложатся 95 % всех потребителей Карелии. Стоит отметить, что многодетные семьи не включены в диапазоны, они являются льготными потребителями коммунальных услуг.

Улан Кензеев, и.о. председателя госкомитета Карелии по ценам и тарифам рассказал, что в республике действуют одни из самых дешевых тарифов на электроэнергию в России. Карелия занимает второе место по тарифу, первое — Мурманская область, там самая дешевая электроэнергия, поскольку работает своя атомная электростанция.

Что касается повышения цен на коммунальные услуги, то оно утверждено правительством Карелии. И является одним из самых низких в стране. Например, в Ставропольском крае за два раза тарифы повысятся более, чем на 20 процентов.