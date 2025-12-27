В столицу Карелии прибыли десять современных автобусов

В Петрозаводск доставили последнюю закупленную в этом году партию автобусов – десять машин среднего класса марки СИМАЗ. Об этом сообщили в региональном минтрансе.

По информации источника, автобусы работают на экологически чистом топливе – компримированном природном газе. Каждая машина рассчитана на 72 человека.

В автобусах есть системы видеонаблюдения, спутниковая навигация ЭРА-ГЛОНАСС с устройством вызова экстренных оперативных служб, пиктограммы и ориентиры для людей с инвалидностью.

Новые машины планируется использовать на муниципальных маршрутах № 30 «Томицы – Лыжная», № 18 «Рабочая – Птицефабрика» и № 16 «Сулажгорская – Корабелов».

Ранее в Петрозаводске начали устанавливать электронные табло на остановочных комплексах в центре города.