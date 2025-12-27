Стал известен прогноз погоды на 28 декабря в Карелии

В воскресенье, 28 декабря, по данным карельских синоптиков, в Петрозаводске будет облачно. Временами снег. Ветер северных направлений умеренный. Температура воздуха в течение суток -2, -4°С. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии будет облачно. Ночью в большинстве районов умеренный снег, днем небольшой, местами умеренный снег, ночью местами метель. На дорогах гололедица. Ветер ночью северо-восточный, северный, днем северный, северо-западный, на севере западный, юго-западный умеренный, ночью по северным районам местами с порывами сильного. Температура воздуха -1, -6°С, по северным районам до -10°С в течение суток.

По прогнозу Гидрометцентра России в Калевале ночью -12, днем -7. В Кеми и Суоярви температура ночью составит -13, днем -2. В Кондопоге ночью ожидается -10, днем -2. В Медвежьегорске температура ночью -14, днем -2. В Олонце на термометрах ночью будет -8, днем -2. В Пудоже ночью ожидается -7, днем -4. В Сегеже температура ночью составит -13, днем -3. Сортавале ночью составит -9, днем -1.