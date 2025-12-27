В Карелии столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль

Сегодня, 27 декабря, в Сегежском округе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие: столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Дорожный инцидент случился в 11:03 на 739-м километре федеральной автодороги Р-21 «Кола». По предварительной информации, водитель автомобиля «ВАЗ-2107», двигаясь со стороны Беломорска в Сегежу, совершал обгон, но не справился с управлением и столкнулся лоб в лоб с микроавтобусом Sollers Atlant.

В результате аварии пассажир автомобиля «ВАЗ» погиб на месте, а водитель получил телесные повреждения.

