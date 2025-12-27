27 декабря 2025, 14:22
Школьница родила в автобусе в Сибири
В Сибири 15-летняя школьница родила мальчика в автобусе, следовавшем из Довольного в Новосибирск. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на региональное издание NGS.ru.
Роды помогла принять одна из пассажирок — врач-стоматолог.
Источник ссылается на слова медика, которая попросила водителя вызвать бригаду скорой помощи, а пассажиров — дать антибактериальные салфетки и пеленки. У водителя при себе оказалась чистая наволочка, в которую и приняли ребенка.
