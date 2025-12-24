В карельской семье появился десятый ребенок

За прошедший год в одной карельской семье появился десятый ребенок. Такие данные озвучили в республиканском перинатальном центре.

По информации источника, девятый малыш появился в трех семьях. В восьмой раз стали родителями в двух семьях, а в седьмой – в шести. Девятнадцать женщин родили шестого ребенка, а пятого – шестьдесят пять. Четвертый малыш появился в ста семидесяти трех семьях. В третий раз стали мамами пятьсот семьдесят три женщины.

