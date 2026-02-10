Умер создатель логотипов для ансамбля «Кантеле» и музея «Кижи»

Сегодня, 10 февраля, ушел из жизни художник и дизайнер Владимир Ваян, сообщили в паблике Городского выставочного зала в Петрозаводске.

«В последнее десятилетие он много участвовал в наших выставках как замечательный график и акварелист, сотрудничал с Городским выставочным залом как профессиональный графический дизайнер»,

- говорится в сообщении выставочного зала.

Владимир Ваян создал логотипы для Музыкального театра Карелии, ансамбля «Кантеле», музея-заповедника «Кижи», карельской филармонии. В его творческой копилке эмблемы фестивалей и творческих объединений, обложки путеводителей и каталогов, обложки книг и буклеты, плакаты и афиши, а еще живопись маслом, акварели, графика и компьютерные проекты.

Владимир Ваян родился 24 января 1961 года в Полтавской области. Он окончил Харьковское художественное училище и Харьковский художественно-промышленный институт на отделении «Промышленная графика и упаковка». В 1986 году он приехал в Карелию для работы главным художником музея-заповедника «Кижи». Длительное время работал в области графического дизайна, полиграфии, рекламы, компьютерной графики. С 1994 года — член Союза дизайнеров Карелии, с 1996 года — член Союза художников России.

Ранее сообщалось о смерти следователя СК в Карелии.