Заметные морозы ожидаются в ночь на среду в Карелии

Завтра, 11 февраля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью -14, -16°С, днем -9, -11°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем в большинстве районов небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью -14, -19°С, по северным районам местами -22, -27°С, днем -8, -13°С, местами до -17°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -15-21, пасмурно, туман.

В Сегеже -15-18, пасмурно, небольшой снег.

В Сортавале -7-10, пасмурно, небольшой снег.

Геомагнитная обстановка в норме.